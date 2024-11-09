アニメ『ドラゴンボールDAIMA』とアパレルブランド「グラニフ」がコラボレーション！11月19日（火）より公式オンラインストアにて新デザインのTシャツが登場する。『ドラゴンボール DAIMA』は人気漫画・アニメ『DRAGON BALL（ドラゴンボール）』シリーズの最新作。原作者である鳥山明が原作、ストーリー、キャラクターデザインを手がけた完全新作アニメだ。平和な日常を送っていた悟空たちは、突如、ある陰謀によって小さな姿に