田舎の八百屋に嫁ぎ、妻として母として忙しい日々を送っているユメさん。これまで多少の不満があっても、波風を立てないよう夫と姑の言うことに従ってきました。モヤモヤがたまっていく中、お店の取材にきたアナウンサーと新人ADとの出会いで「自分の人生を生きたい」と思うようになります。一方、コースケは、取材の日の自分の態度を思い返し自己嫌悪に…。イルカさんの描く『私、逃げました』第38話ごらんください。