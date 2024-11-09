今年2月、宮城県仙台市で民家に侵入し、男性に暴行を加え死亡させ現金1500万円を奪ったとする事件で、容疑者の男はリフォーム業者として被害者の家に出入りしていたことが分かりました。強盗致死などの疑いで逮捕された仙台市宮城野区の会社員・佐藤加寿也容疑者(44)は9日午後、身柄を仙台地検に送られました。警察によりますと、佐藤容疑者は今年2月、仙台市青葉区の無職・大塚修さん(当時72)の家に侵入、暴行を加えて死亡させた