8日から記録的大雨となり、一時、大雨特別警報が出されていた鹿児島県与論町では、建物の浸水被害などが出ています。奄美地方には暖かく湿った空気が流れ込み、与論町では24時間雨量が観測史上最大となるなど、降り始めからの総雨量が600ミリを超える記録的な大雨となりました。この大雨で、与論町には大雨特別警報が発表されていましたが、9日午後2時に大雨警報に切り替えられました。与論町役場によりますと、人的な被害は報告さ