ＪＲＡは９日、上村洋行調教師（５１）＝栗東＝が、調教師に対して交付されるバッジ（調教師記章）を偽造の上使用したことが発覚したため、過怠金５０万円の処分を科したと発表した。このバッジは本人の身分を証明したり、ＪＲＡの競馬場など施設内で通行証として使われている。発覚した経緯は以下の通り。２４年１０月２６日に東京競馬場にて調教師記章の拾得物があり、刻印されていた管理番号から上村師のものであると判明。