スターバックス･コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルでは、大人気のスターバックス®チルドカップシリーズから、ファミリーマート限定の新作を、2024年11月12日(火)より発売いたします。ホワイトチョコレートとバニラプディングが香る、冬にピッタリの新作チルドカップが登場します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 ファミリ&#125