小学生の吹奏楽バンドに使ってほしいと、設立準備をしている滋賀県守山市の守山市文化体育振興事業団に、山形県の米沢商業高吹奏楽部から楽器が寄付された。来年3月の学校の統合で廃棄される見込みだった楽器で、事業団は「吹奏楽への情熱を受け継ぎたい」としている。【写真】米沢商業高を訪れ、楽器の状態を確かめる武藤さんと小森さん寄付されたのは、トランペットやホルン、サックスなど8種類の楽器計9本。米沢商高は1902年創