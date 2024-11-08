11月3日の『光る君へ』現在放送中の吉高由里子さん主演・大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。第42回の「川辺の誓い」が11月3日に放送され、話題になっています。＊以下、11月3日放送内容のネタバレを含みます。宮中で、道長（柄本佑さん）と三条天皇（木村達成さん）が覇権争い。道長は娘・妍子（倉沢杏菜さん）を三条天皇の中宮にするも、三条天皇は長年付き添った東宮妃・すけ子（朝倉あきさん）を皇后にす