◆明治安田J1リーグ第36節C大阪1―0福岡（9日、大阪・ヨドコウ桜スタジアム）アビスパ福岡が後半36分に失点し、6試合ぶりの黒星。目標としていた6位以内の可能性がなくなった。福岡は前半終了間際、GK永石拓海がC大阪のルーカスフェルナンデスと空中で激突。両者とも担架で運ばれ、脳振とうの疑いがあるとして交代した。福岡はGK村上昌謙が6試合ぶりの出場となったが、後半15分、同29分と相手の決定機で好セーブ。サポーター