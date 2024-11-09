気象庁は9日午後4時5分、台風情報を発表した。同日午後3時、フィリピンの東の北緯14度4分、東経131度25分において、熱帯低気圧が台風23号(トラジー)になった。台風は1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいる。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心から半径280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いてる。また、同4時25分にも台風情報を発表。同3時、マ