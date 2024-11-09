Ｃ大阪が終盤にゴールをこじ開けた。０―０で迎えた後半はボールを保持し、攻勢を強めた。敵陣でパスを細かくつないで崩していき、最後は田中が決めた。粘り強い守備でカウンターも防いだ。福岡はサイド攻撃が実らなかった。