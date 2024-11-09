パラ競泳の日本選手権は９日、滋賀県草津市で開幕し、男子１００メートル平泳ぎ（知的障害）はこの種目でパリ・パラリンピック銅メダルの山口尚秀（四国ガス）が制した。男子５０メートルバタフライ（視覚障害Ｓ１１）はパリ・パラ２冠の木村敬一（東京ガス）が優勝。木村は「パリが終わってからまだそんなに練習できていなかったが、地元の滋賀でしっかりと泳ぐことができてよかった」と振り返った。来年４月に日本で開催される