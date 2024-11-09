神奈川県などが、リニア中央新幹線の工事中の駅や周辺で音楽イベントを開催し、歌手の河村隆一さんらが参加しました。きょう、神奈川県やJR東海などが、リニア中央新幹線の工事が進む「神奈川県駅（仮名）」や周辺で、音楽イベント「さがみはらリニアフェスタ」を開催しました。地下30メートルに位置する特設ステージでは、「かながわ観光親善大使」のアーティスト・河村隆一さんが登場し、歌声を披露しました。さらに、イベントで