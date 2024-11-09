大沢一菜は撮影時から身長が約20cm伸びたそう。綾瀬はるかと市川実日子は「一回り大きくなった」と成長に目を丸くしていた綾瀬はるか、自宅で“歩きタバコ”猛特訓！以前に共演してから仲が良いという2人。綾瀬との歩きタバコの練習を思い出して、笑いが止まらない市川試写の後、市川から「心がキレイな人なんだって分かる映画だった」とうれしい感想を言ってもらった綾瀬。しかし、市川はその内容を覚えておらず、「自分で言うの