明治安田J1アルビレックス新潟は、アウェイでともに残留争いを演じる柏レイソルと対戦しました。前半18分には長谷川がドリブルで持ち込みシュート。枠を捉えられずスコアレスで試合を折り返すと後半29分。柏のコーナーキックから細谷に決められてしまいます。それでも最後まで諦めないアルビは試合終了間際、クロスから最後は藤原がゴール左に決め、土壇場で引き分けに持ち込みました。アルビの残りの試合