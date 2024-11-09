新日本プロレス８日（日本時間９日）の米国・ボストン大会で、スターダムの葉月（２７）がＳＴＲＯＮＧ女子王者メルセデス・モネ（３２）への挑戦権を獲得した。この日の大会では同王座のナンバーワンコンテンダー４ＷＡＹマッチが行われ、葉月はコグマ、アナ・ジェイ、トリッシュ・アドラと対戦。コグマが場外のジェイに飛び技を決めると、リング上は葉月とアドラの一騎打ち状態となる。コウモリ吊り落とし、ジャーマンスー