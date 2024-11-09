元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が９日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。「ダウンタウン」松本人志が文芸春秋社らに約５億５０００万円の損害賠償などを求めた訴訟を取り下げたニュースにコメントした。橋下氏は「当初にこの発表になっていれば、大きく流れが変わっただろうなと思います」と指摘。「松本さんの気持ちがまだ整理されてなかったということであれば、周りがもっと。今の時代、飲み会の席のところの事実は認め