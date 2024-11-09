【モデルプレス＝2024/11/09】お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀（いなだ・みき）、熊元プロレス（くまもと・ぷろれす／33）が、10月19日に千葉県・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」（以下、ガルアワ）にシークレット出演。モデルプレスでは舞台裏で2人にインタビューを実施。好きな男性のファッションから、稲田による盛況を博したセミヌード写真展の裏話などたっ