俳優の高岡早紀さん（51）が2024年11月1日、自身のインスタグラムを更新。次回作に向けて雰囲気が変わった黒髪の近影ショットを公開した。「当たった方には...何しましょ。笑」高岡さんは、「こんばんは。舞台も終わり、早速次の作品に参加しております」と書き出し、「今回は髪色も変えて、こんな感じにしてみました」とつづけた。また、「さて、私の職業はなんでしょうか〜？当たった方には...何しましょ。笑」とコメントを添え