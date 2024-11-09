ヘルシースイーツ専門店「青山デカーボ」の新作クッキー缶「ミニパンダ缶付きお姫様パンダ缶」が、阪急うめだ本店（大阪府大阪市）の「クリスマスマーケット2024」で11月20日（水）から発売する。同イベントは不思議の国のアリスをテーマとしており、ポーチやマグネットなど関連商品も登場する。『ミニパンダ缶付きお姫様パンダ缶』が阪急うめだ本店「クリスマスマーケット」で11月20日から販売「お姫様パンダ缶」(1540円）