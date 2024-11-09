「最高のファンの方の前で優勝できて、最高にうれしいです！」【写真をみる】26年ぶりの優勝に「南場智子オーナー」も大喜び！日本シリーズを制したDeNAベイスターズの三浦大輔監督（50）は、本拠地での快挙について感想を問われると、こう叫んだ。最高というのは監督の主観に過ぎないが、横浜スタジアムに連日多くのベイファンが詰めかけているのは客観的事実である。「暗黒時代は閑古鳥が鳴いていましたが、DeNA創業者の南場