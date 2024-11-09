◆第２９回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月９日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）ダートのマイル重賞は３歳以上の１５頭によって争われ、川田将雅騎手が騎乗した１番人気のエンペラーワケア（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）が、前走のエニフＳからの連勝で今年の根岸Ｓ以来となる重賞２勝目を挙げた。ダートで初の１６００メートルも問題にせず快勝。これでダートでの