◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第３日（９日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）第３ラウンドが終了し、単独首位から出た金谷拓実（Ｙｏｇｉｂｏ）が３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算９アンダーで首位をキープした。１打差２位にはこの日最少の６５をマークした石川遼（カシオ）がつけた。大会最多４勝へ最終日の逆転を目指す。佐藤大平（クリヤマＨＤ）も８アンダーで