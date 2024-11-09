◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節柏１―１新潟（９日・三協Ｆ柏）柏はホームで新潟と対戦し、１―１で引き分けた。前半はお互い無得点だったが、後半２９分にエースが口火を切った。ＦＷ細谷真大はゴール前でＭＦ手塚康平の左ＣＫからのクロスを頭で合わせると、１０月１９日の町田戦（１△１）以来３戦ぶりとなるゴールを押し込み先制点を奪った。しかし３戦連続で失点中の後半アディショナルタイム（ＡＴ）にまたも悪夢