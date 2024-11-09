元プロレスラーでタレントとしても活躍する長州力（72）が9日に大阪市のヨドコウ桜スタジアムで行われた明治安田J1リーグのC大阪―福岡戦に登場した。長州がテレビ番組のグルメレポートで語った「食ってみな、飛ぶぞ」が美味しさを表す至高のワードとなっていることから、C大阪がヨドコウのスタジアムグルメのPRで招いたもの。「Jリーグを見るのは始めて。上から見てるんだけど、アッという間だったよ。時間が経つの」とピチ