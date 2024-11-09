リニア中央新幹線神奈川県駅（仮称）工事現場の特設ステージで開かれた河村隆一さん（左）のライブ＝9日午前、相模原市神奈川県と相模原市、JR東海は9日、市内で建設が進むリニア中央新幹線神奈川県駅（仮称）の工事現場で、音楽イベント「さがみはらリニアフェスタ」を開催した。地下約30メートルの工事現場特設ステージでは歌手河村隆一さんのライブがあり、地下空間に反響した河村さんの歌声に観客約300人が酔いしれた。同