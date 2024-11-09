８日放送のＴＢＳ「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」では、「芸能界スゴいぞ大検定第２弾」が行われ、偽番組でＴＢＳに呼び出した芸能人が警備員や裏方スタッフらにも、きちんと挨拶するかを検証する隠し撮りドッキリが行われた。梅沢富美男、ＤＪＫＯＯらとともに品川祐が登場。番組ではかつて、浜田が挨拶に来なかった品川を「首が取れるぐらいのビンタ」を食わらせた事件が紹介された。真相を聞かれた浜田は、「いや、あの