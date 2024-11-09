「自衛隊観閲式」が陸上自衛隊の朝霞訓練場で行われ、石破首相は、隊員らを前に「私は先頭に立って国民を守り抜く覚悟だ」などと訓示した。今回の観閲式は「防衛省・自衛隊70周年」を記念し、陸上自衛隊に加えて、海上・航空自衛隊の部隊も参加し、上空を戦闘機や哨戒機などが飛行した。石破首相は「中国およびロシアの軍用機が相次いで我が国領空を侵犯しました。北朝鮮はかつてない高い頻度で弾道ミサイルの発射を繰り返していま