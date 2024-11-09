三笠宮妃百合子さまの容体悪化を受け、入院先の聖路加国際病院（東京都中央区）には9日、皇族方が相次いで訪れた。宮内庁によると百合子さまは全身の機能低下が進んでいるが、声かけにうなずくなどしているという。【画像】皇室の系図同日朝には訪問先の英国から急きょ帰国した孫の彬子さまが羽田空港から病院に直行。高円宮妃久子さまも関西への訪問を取りやめ、病院を訪れた。同日午前7時半前、宮内庁幹部らの出迎えを受け