山田孝之と仲野太賀がダブル主演を務めた映画『十一人の賊軍』（公開中）で、罪人の一人であるノロを演じる佐久本宝の存在感が注目を浴びている。本作は、東映黄金期の礎を築いた脚本家・笠原和夫が1964年に執筆した幻のプロットを、『孤狼の血』シリーズなどの白石和彌監督が映画化した時代劇アクション。舞台は、江戸幕府から明治政府へと政権が移り変わる激動の時代。戊辰戦争の最中、新発田（しばた）藩で繰り広げられた奥