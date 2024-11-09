サッカー・明治安田Ｊ１リーグ、アルビレックス新潟は９日、アウェーで柏レイソルと対戦し、１対１で引き分けました。試合はスコアレスで迎えた後半２９分、コーナーキックから柏の細谷に合わせられ、失点。それでも新潟は後半アディショナルタイム、橋本のクロスを小見が折り返し、最後は藤原がボレーで合わせ、同点のゴール。このまま１対１で引き分けとなりました。ＹＢＣルヴァン杯