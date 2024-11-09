夜間頻尿の3つの原因について解説します（写真：mits／PIXTA）日本大学医学部泌尿器科学系泌尿器科学分野主任教授の郄橋悟氏によれば、数ある尿トラブルのなかで、最も悩んでいる人が多いのは「夜間頻尿」で、40歳以上の女性で62.1％（2580万人）、男性で71.4％（2640万人）、全体では66.7％もの人に夜間頻尿があるそうです。本稿では、郄橋氏の著書『頻尿・尿もれ自力でできるリセット法』から、一部を抜粋・編集して