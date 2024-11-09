世界各国の料理を味わいながら多文化に触れることができるイベントが、岡山市北区の石山公園で開かれています。 【写真を見る】世界各国の料理を味わいながら多文化に触れることができるイベント大学生が企画する「The World Kitchen」開催【岡山】 「バジヤ」と呼ばれるケニアの軽食、芋の天ぷらです。このほか台湾、ブラジルなど世界各国の料理を提供する店や団体が一堂に集まりました。このイベントは多文化交流の輪を広げ