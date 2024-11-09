高松市の景勝地、屋島の海岸をきれいにしようと、清掃活動が行われました。 【写真を見る】屋島の海岸をきれいにしようと高松市の廃棄物処理会社の社員と家族が「海ゴミクリーン作戦」【香川】 「海ゴミクリーン作戦」は、高松市の廃棄物処理会社・塵芥センターが、従業員の環境への意識を高めようと行ったものです。従業員とその家族、約150人が屋島西海岸遊歩道、浦生海岸、長崎の鼻の3か所に分かれ、砂浜や