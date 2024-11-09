『マイレージ、マイライフ』 （2009年）、『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』（2010年）、『ピッチ・パーフェクト』シリーズなどで知られる、アメリカの俳優アナ・ケンドリック。その初監督作となる映画『アイズ・オン・ユー』が、Netflixで配信リリースされた。 参考：『トラップ』にみるM・ナイト・シャマランの“唯一無二性”ヒッチコック作品との共通点も その題材となった