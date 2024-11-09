おかやまマラソンは、いよいよあすが本番です。スタート・フィニッシュ地点ではあすに向けての準備や大会を盛り上げるイベントが開かれました。 【写真を見る】おかやまマラソン本番を前に大会を盛り上げようと「おかやまマラソンEXPO」開催有森裕子さんトークショーも【岡山】 岡山市北区の岡山県総合グラウンドでは、大会を盛り上げようと今年も「おかやまマラソンEXPO」が開催されています。 受付を済ま