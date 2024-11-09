【最新公開シネマ批評】映画ライター斎藤香が現在公開中の映画のなかから、オススメ作品をひとつ厳選して、本音レビューをします。今回ピックアップするのは綾瀬はるか主演映画『ルート29』（2024年11月8日公開）です。孤独な女性が風変わりな少女に出会って、一緒に旅をするロードムービー。綾瀬はるかさんの出演作は常に華やかな話題作が多い印象があったのですが、『ルート29』は綾瀬さんには珍しくインディーズ系の映画です。