2024明治安田J1リーグ第36節が9日に行われ、FC町田ゼルビアとFC東京が対戦した。今季最後の『THE国立DAY』が開催。国立競技場でのホームゲーム初勝利を目指す町田が、“新国立”で9戦負けなしのFC東京と激突した。試合の均衡が破れたのは15分、序盤の主導権を握った町田が先手をとる。GK谷晃生のロングボールをオ・セフンが頭でつなぎ、エリキが回収。ペナルティエリア右でタメを作ったエリキは、味方の上がりを待ってからボ