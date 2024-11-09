第49回エリザベス女王杯は、3年前には10番人気のアカイイトが優勝、10→7→9番人気の決着となり3連単は339万の配当を記録するなど、荒れるときはとことんまでの大荒れが起こるGI。史上初の秋華賞組「ゼロ」など、戦前からイレギュラーな展開を見せる今回は穴馬台頭に大きな期待が持てる。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「コンクシェル」を取り上げる。 ■コ