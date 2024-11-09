千葉ロッテマリーンズは9日、佐々木朗希投手のポスティングによるメジャー移籍に向けた手続きを開始すると正式発表。佐々木はこれまでの5年間を振り返ると「世界一の選手になれるように頑張る」と意気込みを明かした。 ■関係者へ感謝の気持ち綴る 佐々木は球団公式Xを通じてコメントを発表。「入団してからこれまで継続的に将来的なMLB挑戦について耳を傾けていただき、今回こうして正式にポスティングを許可してい