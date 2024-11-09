2人組のガールズユニット「FleuR（フルール）」のMAIKAが5日、来年7月のライブをもって脱退を発表。母親を名乗る人物が説明した「理由」がネット上で論争となっている。「FleuR（フルール）」はポップス出身のNANAとミュージカル出身のMAIKAが作り出す歌声と唯一無二な世界観のダンスが持ち味とするガールズユニット。MAIKAは5日に自身のX（旧ツイッター）で「ご報告突然のご報告になってしまい申し訳ございません。2025年