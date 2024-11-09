第104回全国高等学校ラグビーフットボール大会の大阪府予選準決勝があす10日に各会場で行われる。大阪第1地区では、今春の選抜大会を制した大阪桐蔭が浪速と、昨年度に初めて冬の花園大会出場を決めた関大北陽は日新と対戦する。大阪第2地区は、東海大大阪仰星が同志社香里と激突。大阪第3地区では、2大会ぶりの花園出場を狙う常翔学園が布施工科と対戦する。決勝は17日。▽準決勝（11月10日）＜大阪第1地区＞大阪桐蔭