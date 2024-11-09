爆発が起きたクエッタの鉄道駅の現場を検証する治安当局者/Arshad Butt/AP（ＣＮＮ）パキスタン南西部バルチスタン州クエッタの鉄道駅で８日、自爆テロが発生し、地元当局高官によると、少なくとも２４人が死亡した。クエッタの当局者は声明で、５３人が負傷したと説明。「鉄道駅で起きた爆発は自爆テロだった」との見方を示した。分離派武装勢力「バルチスタン解放軍（ＢＬＡ）」が声明で関与を主張している。ＣＮＮは声明を確認