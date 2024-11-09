西陣織を外装に使用した、飯田グループホールディングスと大阪公立大が共同出展するパビリオン。2024年7月2025年大阪・関西万博で、京都の伝統工芸品西陣織を外装にまとったパビリオンが出展する。世界初の試みで、1688年創業の細尾（京都市中京区）が制作を手がけた。内装材の市場開拓といった革新的な取り組みを続ける12代目の細尾真孝社長（46）は「伝統と進化の融合だ。縦糸と横糸が交わる生地を近くで見てほしい」と意気込