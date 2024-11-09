山形県三川町の住宅で9月、1人暮らしの無職阿部祥子さん＝当時（90）＝が殺害された事件で、県警が現場に残されていた血痕から採取した試料をDNA型鑑定した結果、殺人などの疑いで逮捕された同町のアルバイト石川一馬容疑者（28）の関与が浮上したことが9日、捜査関係者への取材で分かった。容疑者が事件時に何らかの理由で負傷した可能性があるという。