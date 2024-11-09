来季からDeNAの野手コーチに就任する村田修一氏＝神奈川県横須賀市来季からDeNAの野手コーチに就任する村田修一氏が9日、神奈川県横須賀市の球団施設での練習でチームに合流した。現役時代に前身の横浜に2011年まで在籍。「僕がいた頃はDeNAじゃなかったが、久しぶりに青いユニホームを着られてうれしい」と笑顔で話した。チームはリーグ3位から26年ぶりの日本一に輝き、来季は1998年以来のリーグ制覇を目指す。「短期決戦で一