■男子ゴルフ・三井住友VISA太平洋マスターズ 第3日（9日、静岡県・太平洋クラブ 御殿場コース、7262ヤード、パー70）【写真を見る】石川遼、歴代最多4勝目へ1打差2位に浮上「ベストパフォーマンスに近いかな」トップ金谷拓実と最終日に直接対決【三井住友VISA太平洋マスターズ】昨年より2387人多い10048人のギャラリーが詰めかけた大会3日目。多くのギャラリーを引き連れてのラウンドとなったのが、大会3勝の石川遼（33、CASIO）