長崎刑務所の矯正展で展示された、平和祈念像の原型とされる像＝9日午後、長崎県諫早市長崎刑務所（長崎県諫早市）で矯正展が9日開かれ、長崎市の平和公園にある平和祈念像の原型とされる高さ15センチの像が公開された。祈念像を手がけた彫刻家の故北村西望（1884〜1987年）が原爆で犠牲となった受刑者らを悼むため、59年に寄贈した。公開は昨年に続き2回目で、10日まで。刑務所によると、原爆投下時、爆心地から約100メートル