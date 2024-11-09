大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第5節GAME1が9日（土）に行われ、ANCアリーナにてVC長野トライデンツと広島サンダーズが対戦した。 VC長野のホームで行われる第5節は、第1節のジェイテクトSTINGS愛知戦での1勝以降、負けが続いているVC長野と、ここまで4勝4敗ながら新加入の外国籍選手を中心に2セットダウンからフルセット勝利を収めるなど勝負強さも見せる広島THの対戦となった。 VC長