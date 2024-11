キリスト教の正典である新約聖書には、「マルコによる福音書」「マタイによる福音書」「ルカによる福音書」「ヨハネによる福音書」という4つの福音書が含まれています。そのうち「マタイによる福音書」「ルカによる福音書」には、ソースとしてイエス・キリストの語録集が存在していると考えられており、これは「Q資料仮説」と呼ばれています。Is the Q Source the Origin of the Gospels?https://www.thecollector.com/q-source-or